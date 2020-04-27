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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.508,40 puan artarak 101.267,36 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
27.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.508,40 puan artarak 101.267,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 değer kazanımıyla 100.086,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.086,33 puanı, en yüksek 101.360,57 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 yükselişle 101.267,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,22, teknoloji endeksi yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 2,37 ve hizmetler endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.781,18 puan ve yüzde 2,39 artışla 118.970,10 puandan kapandı. İşlem gören 600 hisse senedinin 366'sı prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Eczacıbaşı İlaç, ASELSAN ve Şok Marketler en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.711,87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.711,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalarak 386 bin 153 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9627 lira, satışta 6,9906 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9541 lira, satışta 6,9819 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 8,83'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0836, sterlin/dolar paritesi 1,2414, dolar/yen paritesi de 107,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 11,00 düşerek 19,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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