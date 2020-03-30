SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,57 puan azalarak 88.059,46 puandan kapandı.

30.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:26
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,57 puan azalarak 88.059,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 188,02 puan ve yüzde 0,21 değer kaybıyla 87.937,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 86.815,14 puanı, en yüksek 88.811,86 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 88.059,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 185,82 puan ve yüzde 0,18 azalışla 105.353,97 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 153'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Pegasus ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.620,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.620,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artarak 342 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5114 lira, satışta 6,5375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4301 lira, satışta 6,4559 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,18'den, bileşik getirisi de yüzde 11,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1036, sterlin/dolar paritesi 1,2405, dolar/yen paritesi de 108,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 10 düşerek 22,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Uzmanlar koronavirüse karşı 'Sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama...
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Hadise Seda Sayan Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:19:45. #1.14#
title