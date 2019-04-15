Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 785,15 puan azalışla 95.191,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 216,53 puan ve yüzde 0,23 azalarak 95.760,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 56,09 puan ve yüzde 0,06 artışla 96.032,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.191,67 puanı, en yüksek 96.531,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kaybederek 95.191,67 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.201,01 puan ve yüzde 1,00 azalarak 118.985,20 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 187'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.287,29 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.287,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 239 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7812 lira, satışta 5,8043 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7786 lira, satışta 5,8018 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,20'den, bileşik getirisi de yüzde 22,32'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1304, sterlin/dolar paritesi 1,3107, dolar/yen paritesi de 111,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,27 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA