07.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artarak 102.649,43 puana yükseldi.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.505,69 puan değer kazandı. Dün 101.143,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 668,53 puan ve yüzde 0,66 değer kazancıyla 101.812,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 101.812,27 puanı, en yüksek 102.763,82 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 1,44, teknoloji endeksi ise yüzde 1,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 279'u yükseldi, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti BBVA, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.



Altının onsu 1.485,06 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,70, bileşik getirisi yüzde 12,04 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1098, sterlin/dolar paritesi 1,2873, dolar/yen paritesi 109,08 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,7450 liradan, avro 6,3740 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.485,06 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA