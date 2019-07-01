PİYASALAR – Dolar 5.70, euro 6.46 ve sterlin 7.23 lirada

– Dövizler haftaya gününe en az yüzde 1.62 düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6968 lira ve en yüksek 5.7634 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.4598 lira ve en yüksek 6.5553 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2311 lira ve en yüksek 7.3205 lirayı gördükten sonra 7.23 – 7.24 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST-100 Endeksi geçen haftanın son işlem gününde etkili olan alımlarla haftayı 96 bin 485 seviyesinden tamamladı. Hafta kapanışının önceki hafta ve bu hafta görülen zirve seviyeler ile 200 günlük ortalamanın üzerinde olması teknik görünümü destekledi. G-20 Zirvesi sonrası piyasalarda olumlu bir hava etkili olurken endeksin alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 95 bin 775 üzerinde kalıcılığın korunması halinde 97 bin 500 ve 99 bin 200 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak herhangi bir sebeple 200 günlük ortalama altına sarkılması durumunda endeksteki teknik görünümün zayıflama kaydettiği görülebilir. Bu durumda 94 bin ve 50 günlük üssel ortalamaya denk gelen 92 bin 900 seviyeleri destek olarak takip edilebilir."

Kaynak: DHA