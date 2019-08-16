PİYASALAR – Dolar 5.55, euro 6.17 ve sterlin 6.73 lirada

16.08.2019 09:42

– Dövizler, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, 23 Ağustos'ta ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kentinde yapılacak yıllık merkez bankacılar forumunda konuşacak. Powell'ın konuşmasında para politiasında karşı karşıya olunan zorluklara değinmesi bekleniyor.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.5571 lira ve en yüksek 5.5716 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

euro en düşük 6.1737 lira ve en yüksek 6.1941 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7274 lira ve en yüksek 7.7439 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Bayram tatilinin ardından yurt dışındaki zayıf görünüm ve artan risklerin BIST-100 Endeksi üzerinde baskı oluşturduğu izlenirken endekste satışlar hız kazandı. Buna karşın bugün yurt dışında gözlenen tepki alımlarına bağlı olarak güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz BIST-100'de yukarı yönlü hareketlerde 97 bin 250 ilk direnç noktası olup 97 bin 700 – 98 bin 500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Tepki alımlarının güç kazanabilmesi için 98 bin 500 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Satış baskısının artış kaydetmesi durumunda en güçlü destek noktaları 200 ve 100 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 96 bin ve 95 bin 500 seviyeleridir. 95 bin 500 desteği altında endeksteki düşüşlerin hız kazandığı ve 93 binli seviyelerin gündeme geldiği görülebilir."

Kaynak: DHA

- İstanbul