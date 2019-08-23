PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.21 artıda, dolar 5.77 lirada

23.08.2019 12:53

– Güne yüzde 0.31 artışla 95 bin 688 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 271 puanı ve en yüksek 96 bin 575 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.21 artışla 96 bin 549 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.23 artışla 131 bin 147 puanda başladıktan sonra en düşük 130 bin 489 puanı ve en yükske 132 bin 983 puanı görerek, gün ortasına yüzde 1.45 artışla 132 bin 738 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.81 veyüzde 16.18 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7562 lira ve en yüksek 5.7777 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.3782 lira ve en yüksek 6.4043 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0355 lira ve en yüksek 7.0827 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları global piyasaların odağında…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendişrmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 49.5 düzeyinde gerçekleşti.

"Almanya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde 43.6 düzeyinde gerçekleşti.

"Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde 47 değerinde gerçekleşti.

"Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımlanan toplantı tutanaklarında, Yönetim Konseyi üyelerinin genişlemeci ve destekleyici para politikası duruşunun uzun bir süre devam etmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardıkları görülürken, ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği bir ortamda teşvik paketinin gerekli olacağı üyeler arasında öngörülürken, yeni paketin varlık alımları ve faiz indirimini kapsamanı mümkün olabileceği ifade ediliyor. Tutanaklarda, Yönetim Konseyi üyelerinin birçoğunun bölge ekonomisinde ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceği konusunda fikir birliğine vardıkları görülüyor.

"ABD'de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 49.9 düzeyinde gerçekleşti.

"ABD Borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Haziran verilerine göre, 2019 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) raporuna göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.5 artışla 239.4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3.2 azalışla 578.2 milyar dolar oldu.

"Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -368.3 milyar dolar iken 2019 Haziran sonunda -338.8 milyar dolar seviyesine geriledi.

"TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi Ağustos 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1 arttı ve 58.3 oldu. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.7099 – 5.7905 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7667 seviyeleri civarında tamamladı. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.13 düşüş ile 95 bin 394 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.6 milyar lira oldu."

Kaynak: DHA

- İstanbul