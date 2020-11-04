Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı
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Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

04.11.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:20

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısından çıkacak sonuca odaklandı. Ekonomistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı bu hafta piyasaların odak noktasına yerleşti. Bankanın faizlerde ve varlık alımlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağı öngörülürken sözle yönlendirmede neler olabileceği tartışılan konular arasında yer alıyor.

Bir taraftan sözle yönlendirmenin daha da güçlendirilebileceği tahmin edilirken diğer taraftan bankanın sözle yönlendirmede uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyonun sağlanması konularını tekrarlayabileceği öngörüldü.

"FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEK"

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed'in politikasında büyük ihtimal değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu. Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakacağını belirten Weidensteiner, bankanın varlık alımında da bir değişikliğe gitmeyeceğini ifade etti. Weidensteiner, bankanın en azından mevcut miktarda tahvil alımına devam edeceğine söz verdiğini anımsatarak, bu duruşun değişmeyeceğini söyledi.

"FED, SÖZLE YÖNLENDİRMEDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEK"

Fed'in sözle yönlendirmede de değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bankanın uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon sağlanmasını amaçladığını, enflasyonun ısrarla uzun vadeli hedefin altında seyretmesiyle komitenin enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması için bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceğini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'de sabitlenmiş durumda politikasını devam ettireceğini aktardı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in kasım toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakacağını, varlık alımlarına da aynı şekilde devam edeceği öngörüsünde bulundu.

2023'E KADAR FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Fed, eylül ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

Fed'in eylül ayı açıklamasında bankanın piyasanın işleyişini sorunsuz bir şekilde sürdürmek ve uyumlu finansal koşulların geliştirilmesine yardımcı olmak için en azından mevcut hızda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı böylece hane halkına ve işletmelere kredi akışını destekleyeceği kaydedilmişti.

Fed, eylül toplantısında 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediğine dikkati çekmişti.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı
Haber Yorumları (1)
GARGAMEL: Merkez bankası kendinde degil hiçbir itibarı kalmamıştır faizlerin arttırılacagı zaman faizleri artırmayarak Türk parasının degeri sıfırlanmıştır kendi degerinide örtülü faiz palavralarıyla aklı sıra ilme bilme karşı durarak hamaset ile ekonomiyi bitirmiştir güven sıfırdır heleki başkan diye denilen kişi biran önce istifa etmelidir faizlerin enaz enflasyona paralel yüzde 40 50 artırılmalıdır faizler bu nettir öyle 200 300 gram palavraları arap yalanıdır ülkeyi ucuruma yuvarlamaktır
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