“Pire Limanı konteyner terminalinde sona gelinmesi Çandarlı için fırsat olabilir”
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Pire Limanı'nda konteyner kapasitesini artırma projesinin reddedilmesinin, kıtalararası bir konteyner limanına ihtiyaç duyacak olan Çin nezdinde Çandarlı Limanı'nın cazibesini artırabileceğini söyledi.
06.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:29
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Pire Limanı'nda konteyner kapasitesini artırma projesinin reddedilmesinin, kıtalararası bir konteyner limanına ihtiyaç duyacak olan Çin nezdinde Çandarlı Limanı'nın cazibesini artırabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com