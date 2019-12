Pininfarina kimin? Pininfarina ülkenin firmasıdır? Pininfarina nerede?

24.12.2019 08:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:48

İtalyan otomobil tasarım markası olan Pininfarina, kusursuz tasarımları ile dünyaca tanınan bir markadır. 193 yılında kurulan firma tasarımlrı ile dikkat çekiyor ve hakkında araştırılmalar yapılıyor. İşte Pinanfarina hakkında merak edilen Pininfarina kimin, Pininfarinafirması ülkenin firmasıdır ve Pininfarina nerede konularının dewayları… Pininfarina nerede? Pininfarina kimin?

PİNİNFARİNA HAKKINDA

Pininfarina, dünyadaki İtalyan tarzının bir sembolü olan uluslararası üne sahip bir tasarım devidir. Yaklaşık 90 yıllık tecrübesi ile markanın değerlerine dayalı olarak saflık, zarafet ve yenilikçilik temelinde rekabetçi ürün ve hizmetler sunabilen bir markadır. Faaliyetleri, benzersiz otomobillerin tasarımına, mühendislik hizmetlerine, konseptine ve üretimine veya çok küçük serilere odaklanmaktadır.

PİNİNFARİNA KİMİN?

Battista Farina, nam-ı diğer Pininfarina; İtalyan bir otomotiv tasarımcısıdır. Kurduğu tasarım şirketi hâlen günümüzde dünyanın en kusursuz tasarımlarını üretmektedir. Torino'da isminin çağrılışını temsil eden "Pinin" lakabını resmi olarak soyadına ekleyerek soyadını Pininfarina'ya değiştiren Giuseppe; şirketi ile beraber yaşamını Torino'da sürdürmekteydi. Pininfarina; Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot ve Lancia için birçok; Maserati, Mitsubishi, Daewoo, Hyundai, Chevrolet, Honda ve Ford'a ise birkaç tasarımda çalışmıştır. Şirket hâlen Giuseppe Farina'nın çocukları tarafından yönetilmektedir.

PİNİNFARİNA NEREDE?

Pininfarina Kurulduğu ülke: İtalya

Pininfarina Kurulduğu Yıl: 1930

Pininfarina Kurucusu: Giuseppe Farina

Pininfarina Adının kaynağı: Kurucusunun soy isminden

PİNİNFARİNA'YA AİT TASARIMLAR

• 1933 Alfa Romeo 8C 2300

• 1936 Lancia Aprilia

• 1938 Lancia Astura

• 1948 Cisitalia 202

• 1952 Ferrari 250

• 1952 Nash Ambassador[1]

• 1952 Nash-Healey[2]

• 1953 Four Berlinetta and one Spyder version of the Maserati A6GCS/53

• 1955 Ferrari 410 Superamerica

• 1955 Peugeot 403

• 1956 Austin A40 Farina

• 1957 Lancia Flaminia

• 1958 BMC Farina cars - Austin A55 Cambridge Mk II, MG Magnette Mk III, Morris Oxford V, Riley 4/68, Wolseley 15/60

• 1959 Fiat 1800/2100

• 1960 Ferrari 250GTE

• 1960 Peugeot 404

• 1961 Fiat 2300

• 1961 Cadillac"Jacqueline" Brougham Coupé (named after Jacqueline Kennedy)[3]

• 1962 BMC ADO16

• 1963 Chevrolet Corvair Super Spyder Coupé (2 built)[4]

• 1963 Chevrolet Corvette Rondine Coupé[5]

• 1963 Datsun Bluebird 410

• 1963 Mercedes-Benz 230SLconcept car ("Pininfarina Coupé")

• 1964 Ferrari 275

• 1965 Ferrari Dino206

• 1965 MGB GT

• 1965 Nissan Cedric 130

• 1966 Alfa Romeo Spider 1600 Duetto

• 1966 Ferrari 330GTC

• 1966 Fiat 124 Sport Spider

• 1966 Fiat DinoSpider

• 1966 IKA-Renault Torino

• 1967 Proposal for replacement for BMC 1100 (ADO16)

• 1967 Proposal for replacement for BMC 1800 (ADO17)

• 1968 Ferrari Daytona

• 1968 Peugeot 504Cabriolet and Coupe

• 1969 Peugeot 304Cabriolet and Coupe

• 1971 Fiat 130Coupe

• 1971 Ferrari 365 GTC/4

• 1973 Ferrari 365 GT4 BB

• 1975 Ferrari 308

• 1975 Lancia Montecarlo

• 1975 Rolls-Royce Camargue

• 1976 PeugeotPeugette concept car[6]

• 1978 Jaguar XJ6

• 1980 Ferrari Pinin

• 1984 Ferrari Testarossa

• 1984 Ferrari 288 GTO

• 1984 Honda HP-X konsept otomobil[7]

• 1985 Ferrari 328

• 1985 Peugeot 205

• 1987 Alfa Romeo 164

• 1987 Cadillac Allanté

• 1987 Ferrari F40

• 1987 Peugeot 405

• 1989 Ferrari 348

• 1989 Ferrari Mythos

• 1992 Jaguar XJ220

• 1992 Ferrari 456GT

• 1993 Fiat Coupé - Interior only

• 1993 Peugeot 306

• 1994 Ferrari F355

• 1994 Peugeot 306Cabriolet

• 1994 Opel Omega

• 1995 Alfa Romeo GTV & Spider

• 1995 Ferrari F355Spider

• 1995 MG F - Roof Structure only

• 1996 Ferrari 550 Maranello

• 1996 Lancia Kappa SW

• 1997 Peugeot 406Coupé

• 1999 Mitsubishi Pajero

• 1999 Songhuajiang Hafei Zhongyi

• 2000 Daewoo Tacuma

• 2000 Ferrari 360 Spider

• 2000 Ferrari 550Barchetta

• 2001 Citroën Osée

• 2001 Hyundai Matrix

• 2002 Daewoo Nubira/Lacettisaloon and station wagon

• 2002 Enzo Ferrari

• 2002 Ferrari 575M Maranello

• 2002 Hafei Lobo

• 2003 Maserati Quattroporte

• 2003 Ford StreetKa

• 2004 Ferrari 612 Scaglietti

• 2004 Ferrari F430

• 2005 Hyundai Matrix

• 2005 Maserati Birdcage 75th

• 2005 Peugeot 1007

• 2006 Ferrari 599 GTB Fiorano

• 2006 Ferrari P4/5 by Pininfarina

• 2006 Mitsubishi Colt CZC

• 2006 Volvo C70

• 2007 Brilliance BS4

• 2007 Ford Focus CC

• 2008 Maserati GranTurismo

• 2008 Pininfarina B0 elektrikli otomobil

• 2008 Rolls-Royce Phantom Drophead CoupéHyperion konsept otomobil

• 2009 Tata Pr1makonsept otomobil

• 2009 Ferrari 458 Italia

• 2010 Alfa Romeo 2uettottantaconcept car

• 2010 Lancia Stratos Michael Stoschek için[8]

• 2011 Ferrari FF

• 2012 Ferrari F12 Berlinetta

Haber Videosu