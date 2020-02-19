Pienn'e yılın yenilikçi tasarım ödülü

19.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:47

Gaziantep'te poliüretan terlik ve sandalet üretiminde 37 yılı geride bırakan Ender Plastik, Pienn markasıyla ürettiği kadın terlikleri 11. Ekonominin Enleri Zirvesi Ödülleri töreninde Ar-ge ve inovasyon alanında yılın yenilikçi tasarım ödülünü aldı.



İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın protokol açılış konuşmasıyla başlayan, ödüllerin titizlikle seçildiği ve başarılı olanların belirlendiği ödül töreninde Gaziantep'in köklü firmalarından biri olan Ender Plastik de Pienn markası ile yılın yenilikçi tasarım ödülünü alarak sektörde büyük bir başarıya imza attı.



Anlamlı ödül için Fabrika'da Kokteyl düzenlendi.



Pienn markasıyla ödül alan Ender Plastik ailesi aldıkları bu ödül için fabrikada bir kokteyl düzenleyerek başarılarını tüm çalışanlarıyla paylaştı.



Fabrikada düzenlenen kokteyle, aile dostlarının yanı sıra fabrika çalışanları da katıldı.



Kutlamada konuşma yapan Ender Plastik Kurucusu Faruk Altıntuğ; 35 yılı aşkın bir süredir sektörde olduklarını bugün geldikleri noktada yakaladıkları başarıyı tüm çalışanlarına borçlu olduğunu ifade ederek. " Biz bir aile şirketiyiz. Poliüretan terlik ve sandalet üretiminde yeni markalarımızla giderek daha da büyüyoruz. Aldığımız bu önemli ödülü tüm çalışanlarımıza armağan ediyorum" dedi.



Ender Plastik Yönetim Kurulu üyesi Barış Altıntuğ ise, Ender Plastik ailesinde ikinci nesil olarak İş başında olduklarını ve sektördeki başarılarını daha da arttırmak adına çok çalışacaklarını belirterek, "Modern ve kaliteli terlik, sandalet üretmek için sürekli ar- ge çalışmalarımız sürüyor, Dünya ölçeğinde de yeni ürünler ve yenilikleri takip ediyoruz. Kadın terliklerinde Pienn ile kazandığımız yılın yenilikçi tasarım ödülü bizim için oldukça önem taşıyor. Amacımız her zaman önce kalite olmuştur. Bu ödülü tasarımcısından, çaycısına kadar, depocusundan işletme şefine kadar tüm çalışanlarımızla birlikte alıyoruz ve tüm bayilerimize ve tüketicilerimize armağan ediyoruz. Babamdan aldığım bayrağı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Yenilikçi bir marka ödülü almakla bu heyecanımızı 2020 yılında da devam ettirip sektöre yeni kazanımlar sunarak, en güzel kadın terliği tasarımlarını yine Pienn olarak sunmanın gayreti içinde olacağız. Bizim tüketicilerimiz her şeyin en iyisine layık. Yaz terliğinde en iyi olmayı süreklilik haline getireceğiz "dedi.



Konuşmaların ardından pasta kesildi ve ödül ile aile fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA