PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları tamamlandı
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PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları tamamlandı

Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Spor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları sona erdi.

Hıdırellez uçuş alanı ile Kleopatra Plajı iniş alanında 80 sporcunun katılımıyla 3 gün süren organizasyonu, takımlar kategorisinde Delta-Alpina birinci, North Cyprus ikinci ve Flying Stones üçüncü sırada tamamladı.

Bireysel kategoride ise Slovenya'dan Matjaz Feraric birinci, Kuzey Makedonya'dan Martin Jovanoski ikinci, Kosova'dan Hizdri Gubetini de üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törende takdim edildi.

PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları tamamlandı
PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları tamamlandı
PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları tamamlandı
PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları tamamlandı
PGAEC Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupası yarışları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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