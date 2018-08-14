TFF; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u PFDK'ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle, Galatasaray antrenörü Hasan Şaş'ın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

FENERBAHÇE

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.08.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.08.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY

4- GALATASARAY A.Ş Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."