Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç Açıklaması
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Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç Açıklaması

16.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:04
Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç Açıklaması

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "2021 yılında 2020'nin üzerinde bir pazar olacağı öngörümüz var. İlk çeyrek biraz yavaş başlayacaktır diye düşünüyoruz ama sonra pazarın biraz daha ivmeleneceğini öngörüyoruz.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "2021 yılında 2020'nin üzerinde bir pazar olacağı öngörümüz var. İlk çeyrek biraz yavaş başlayacaktır diye düşünüyoruz ama sonra pazarın biraz daha ivmeleneceğini öngörüyoruz. Fakat tabii bu varsayım altında birçok parametre var." dedi.

Yeni Peugeot 3008 ve 5008'in tanıtımında konuşan Anaç, Peugeot'nun Türkiye'de de büyümeye devam ettiğini, bu yıl şimdiye kadar 37 bin araç sattıklarını ve yüzde 5,5'lik pazar payına ulaştıklarını aktardı.

Hafif ticari araç tarafında ise araç tedarikine ilişkin sıkıntılar nedeniyle bir miktar gerileme yaşandığını belirten Anaç, Türkiye otomotiv pazarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Pazarla ilgili biz yine iyimserliğimizi devam ettiriyoruz. 2021 yılında 2020'nin üzerinde bir pazar olacağı öngörümüz var. İlk çeyrek biraz yavaş başlayacaktır diye düşünüyoruz ama sonra pazarın biraz daha ivmeleneceğini öngörüyoruz. Fakat tabii bu varsayım altında birçok parametre var. 'Çok olağanüstü şeyler olmazsa' diye de bir parantez açarak ve bunu söylemiş olayım."

Anaç, elektrikli araçla ilgili de çalışmaları olduğunu ve 2021 yılı için "sürprizler" olabileceğini aktardı.

Son dönemde otomotiv pazarındaki arz sıkıntısına değinen Anaç, şöyle devam etti:

"Araç bulunurluğu sorunu açıkçası kasımda biraz da talebin yavaşlaması nedeniyle ekim ayında olan dönem gibi değil. Ama aralık ayı özeline bakarsanız biz zaten aralık ayında çok büyük bir hacim planlamamıştık. Dengeli bir durumumuz var, ne fazla stokumuz var ne de talebi karşılayamayacak kadar az stokumuz var. Sadece talebin biraz gerisindeyiz. 3008 ve 5008 özelinde bakarsak duruma, özellikle bazı versiyonlarında stokumuzun tükenmiş olduğunu görüyoruz. Bizdeki stok tükenmek üzere, bayilerin de az stoku kaldı. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta itibariyle de diğer araçlar erimeye başlayacak. Yani ay sonu itibariyle 3008 ve 5008 genelinde biraz stoksuz girme ihtimalimiz var. 2021 yılında ise bu durum pandeminin ne kadar daha uzayacağına bağlı. Çünkü ister istemez üretimi etkiliyor, tedarik zincirini olumsuz etkiliyor ve bu da üretime yansıyor."

- Peugeot 3008 ve 5008 fiyatları

Peugeot Türkiye kampanyalı fiyatlara ek olarak 3008'de 7.500 TL, 5008'de ise 12.500 TL tanıtım desteği verdiğini kasım ayı sonunda duyurmuştu.

Aralık ayında da bu kampanyayı devam ettiren firma, başlangıç fiyatlarını 3008'de 395.500, 5008'de ise 462.500 TL olarak açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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