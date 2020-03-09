Petrol fiyatları neden düşüyor? Petrol fiyatları daha düşecek mi? Petrol fiyatlarındaki düşüşten Türkiye nasıl etkilenecek? Uluslararası petrol piyasaları düşüş yaşayarak seyrediyor. Özellikle OPEC+ gurubunda Rusya ile yaşanan anlaşmazlık petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Petrol fiyatları neden düşüyor? Petrol fiyatları daha düşecek mi? Türkiye düşüşten nasıl etkilenecek?

Suudi Arabistan OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ) ve OPEC+ Grubunda çıkan anlaşmazlıklar ve sorunların çözülememesi petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Petrol fiyatları ve düşüş ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için kaleme aldık.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

OPEC+ görüşmelerinde Rusya'nın üretim kısıtlarına yanaşmaması nedeniyle uzun zamandır süren anlaşmazlıklar sonuçlandırılamıyor. Yapılan OPEC+ görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Suudi Arabistan petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın petrol politikalarından dolayı petro fiyatı yüzde 30'dan çok daha düşerek 31.92 dolara kadar gerilemiştir.

PETROL FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

OPEC+ gurubundaki anlaşmazlıklar devam ederse, corono virüs uluslararası ticareti etkilemeye devam ederse petrol fiyatları düşmeye devam edecektir. Ayrıca Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın diğer velihatları tutuklaması ve Kral Selman bin Abdülaziz'in öldüğü iddiaları petrolün düşmesini devam ettirecektir.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Petrol konusunda uzman isimlerin yaptıkları açıklamalara göre petrol fiyatlarındaki düşüş ilk etapta petrolü üreten ülkelerin ekonomisini etkilemeye başlayacak. Dolayısı ile Türkiye petrol üreten değil tüketen bir ülke olduğu için ilk etapta fiyatların düşmesinden faydalanacaktır. Fakat petrol üreten ülkeler fiyatların düşmesi nedeni ile daha az petrol üretmeye veya piyasaya satmaya başlayacaklar dolayısı ile uzun vadede Türkiye'nin de alacağı petrol azalacağı için fiyatlar artabilir.