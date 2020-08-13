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Petkimspor Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek!

Kovid-19 nedeniyle sonlandırılan Türkiye Basketbol Ligi'nde lider olan Petkimspor, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun davetiyle Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Petkimspor Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek!
13.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:11

Petkimspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Aliağa halkının ve taraftarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçirdik ve lig sıralamasında lider konuma geçmeyi başardık. Şimdi yeni sezonda yeni bir mücadeleye başlıyoruz" denildi.

Petkim'in basketbol takımı Petkimspor, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun davetiyle Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Petkimspor, pandemi nedeniyle önce ertelenen, ardından mayıs ayında sonlandırma kararı alınan 2019-20 Türkiye Basketbol Ligi'nde lider konumdaydı. 2019-20 sezonuna güçlü kadrosuyla ve şampiyonluk hedefiyle başlayan Petkimspor, sezon boyunca oynadığı 24 maçta 19 galibiyete imza atarak, 43 puanla zirvedeki yerini koruyordu.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Süper Lig'e çıkma hedefini gerçekleştirmelerinin gururunu yaşayan Petkimspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon hedefleri şöyle sıralandı: "Geçtiğimiz sezon oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarımızla tek yürek olduk; 'Birlikte Hedefe' diyerek bu yola çıktık. Her maçımızda taraftarımızın müthiş desteğini arkamızda hissederek, başarılı bir sezon geçirdik ve lig sıralamasında lider konuma geçmeyi başardık. Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu haklı gerekçelerle zor bir karar aldı ve ligi sonlandırdı. Biz de bu yüzden kalan maçlarımızı oynayamadık. Aliağa halkının ve taraftarımızın desteğiyle çok iyi performans gösterdiğimiz sezon sonrası, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun davetiyle takımımız ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Güçlü takım ruhumuz ve emeğimizle hak ettiğimize inandığımız Süper Lig'de önümüzdeki sezon yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Yeni sezonda önceliğimiz, Kovid-19'a karşı gerekli tüm tedbirleri alarak rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele etmek olacak. Türkiye'nin en iyi basketbol takımlarını Aliağa'da, evimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu vesileyle, bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen taraftarımıza ve Petkim ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: Bültenler

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