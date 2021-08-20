Petkimspor, ABD'li Justin Wright-Foreman'ı transfer etti
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Petkimspor, ABD'li Justin Wright-Foreman'ı transfer etti

Petkimspor, ABD'li Justin Wright-Foreman'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Justin Wright-Foreman'ı kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Justin Wright-Foreman'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor'dan yapılan açıklamada, geçen yıl Fransa'nın Chorale Roanne Basket takımında forma giyen 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Justin Wright-Foreman, 2019 yılında Utah Jazz tarafından draft edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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