Petkimspor, ABD'li Justin Wright-Foreman'ı transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Justin Wright-Foreman'ı kadrosuna dahil etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Justin Wright-Foreman'ı kadrosuna dahil etti.
Petkimspor'dan yapılan açıklamada, geçen yıl Fransa'nın Chorale Roanne Basket takımında forma giyen 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Justin Wright-Foreman, 2019 yılında Utah Jazz tarafından draft edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz