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Petkimspor'a dev konuk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor'a dev konuk

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 8 mağlubiyetle puan tablosunun dibine demir atan Aliağa Petkimspor, yarın lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 8 mağlubiyetle puan tablosunun dibine demir atan Aliağa Petkimspor, yarın lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 17.30'da başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, lig ve Euroleague'de son 4'er maçını kazanarak çıkışa geçti. İstanbul temsilcisi ligde 9 haftada 7 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Takımda sezon içinde operasyona gidip 4 transfer yapan Petkimspor, sakatlanan Planinic'ten sonra son olarak Conger'la yollarını ayırmıştı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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