Son dakika haberi! PETDER'de başkan değişti
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Son dakika haberi! PETDER'de başkan değişti

18.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:12
Son dakika haberi! PETDER'de başkan değişti

Son dakika haber... PETDER'in Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu yeni başkan Yüksel Yılmaz oldu.

PETDER'in Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu yeni başkan Yüksel Yılmaz oldu.

Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı, tüm sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanmasıyla İstanbul'da yapıldı. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda PETDER'in geçmiş döneme ait faaliyetleri ve son 3 yıla ilişkin bütçesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını, Nisan 2018 tarihinden bu yana PETDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Selim Şiper gerçekleştirdi. Derneğin 25 yıldır, sadece güvenilir ve objektif bir bilgi kaynağı olarak değil, aynı zamanda etkin ve etkili bir savunucu olarak akaryakıt sektörünü temsil ettiğini belirten Şiper, yaklaşık yüzde 85 pazar payı temsil gücüyle, ülkenin her köşesindeki 24 milyondan fazla araca daha iyi akaryakıt, hizmet ve ürün sağlamak amacıyla paydaşlarıyla birlikte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde, dünya ve sektör olarak yaşanan en önemli gelişmenin, halen içinde bulunduğumuz pandemi süreci olduğunu belirten Şiper, salgınının akaryakıt dağıtım sektörünü de oldukça olumsuz etkilediğini, PETDER/PwC iş birliğiyle yapılan çalışmanın sektörde yaklaşık 1 milyar TL civarında bir kayba neden olduğunu paylaştı.

Şiper, "Bununla birlikte, PETDER olarak çeşitli platformlarda gelişmelerin ve uygulamaların sektörümüze etkilerini değerlendirerek çözüm önerilerinde bulunduk. Bunun yanında, paydaşlarımızla ilişkilerimizi kuvvetlendirerek, koordinasyon ve iş birliğine dayalı iletişim kanallarımızı genişletecek adımlar attık ve bunun olumlu sonuçlarını da gözlemledik" dedi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleşen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında, Yüksel Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Erdem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Tümkan Işıltan ise Muhasip Üyeliğe seçildi.

Derneğin yeni yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Başkanı: Yüksel Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ahmet Erdem

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ayhan Sırtıkara, Ekrem Ekmenci, Hamit Gürz Kodal, Mustafa Ergi, Selim Şiper. - İSTANBUL

Son dakika haberi! PETDER'de başkan değişti
Son dakika haberi! PETDER'de başkan değişti
Son dakika haberi! PETDER'de başkan değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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