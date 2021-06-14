Pereira, Hekimoğlu Trabzon formasını giydi

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor ile yollarını ayıran ve daha sonra Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'a transfer olan sağ bek oyuncusu Joao Pereira, tatil için geldiği Trabzon'da ziyaretlerini sürdürüyor.