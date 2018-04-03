Perakende Sektörü Hükümetten Kdv İndirimi Bekliyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Hükümetimiz daha önce diğer sektörlerde de uyguladığı KDV indirimini, bizde de uygulansın. Sektörümüz nefes alsın" dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından perakende sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek ve Nisan ayı içerisinde yapılacak olan 'Yerel Zincirler Buluşuyor' (YZB) etkinliğiyle ilgili bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, TPF Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Korkmaz, Ramazan Ulu ve TPF Genel Koordinatörü Zafer Yayla ile birlikte basın mensupları katıldı.

TPF üyelerinin hükümetten 4 başlıkta yardım beklediğini belirten Başkan Mustafa Altunbilek, "Yerel, yaygın ve indirim marketlerinin toplamı 30 bine yaklaştı. Maliyetler her geçen gün daha da artıyor. Karlılık yüzde 2'ye kadar düştü. Aşırı rekabetle yerel market, küçük esnaf, üretici, tedarikçi, yatırım yaptığımız şehirler; Türkiye ekonomisi kaybediyor. Hükümetimiz daha önce diğer sektörlerde de uyguladığı KDV indirimini, bizde de uygulansın. Sektörümüz nefes alsın. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ile tüketicilerimiz sepetlerin indirime uğrayan ürünlerle yüzde 7 daha ucuza dolduracak. İşletme sahipleri yeni yatırımlar için kendini güvende hissedecek" diye konuştu.

"Perakende Yasasının eksik ve önemli hususları yeniden ele alınmalı"

Başkan Altunbilek, hükümetten perakende yasasındaki eksikliklerle ilgili yeni bir çalışma beklediklerini vurgulayarak, "Perakende sektörünün 15 yıl gündeminde olan, 2015 yılında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Perakende Yasası'nın eksik ve önemli hususlarının yeniden ele alınması gerektiğini birçok kez dile getirdik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin dört bir yanında yerel marketler, aşırı fiyat rekabeti ve indirim marketlerinin hızla yayılması ile yavaş yavaş kepenk kapatmaya başladı. Hükümetimizin perakende yasasındaki eksik ayakları, yönetmeliklerle ivedilikle tamamlanmasını talep ediyoruz" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ise ulaşmak istediğimiz ciro 70 milyar TL"

Sektörde 5 yıldır ağır rekabete rağmen yerel zincirlerin yatırıma devam ettiğini ve çift haneli büyüme yakaladığını ifade eden Mustafa Altunbilek, "Kendi öz sermayesi ile bulunduğu bölgede kazanıp, yine aynı bölgeye yatırım yapan, kendi insanı ile gülüp, derdi ile üzülen, her türlü sosyal faaliyetine katılan yerel zincirlerin toplam cirosu, zor şartlara rağmen 33 milyar TL'ye ulaştı. 2017'de 67 bin kişiyi istihdam ederken, bugün 71 bin 396 kişiyi istihdam ediyoruz. 2018 hedefimiz ciroda yüzde 15 büyümek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ise ulaşmak istediğimiz ciro 70 milyar TL. Bu hedefe ancak hükümetimizin vereceği destek ile ulaşabiliriz" açıklamasını yaptı.

TPF'ye bağlı ülke genelinde 3 bin 915, yaygın ve indirim marketleri ile birlikte toplam market sayısının 29 bin 187'ye ulaştığına dikkat çeken Altunbilek, perakende sektörünün sağlıklı büyüyebilmesi için ikinci taleplerinin market açılışlarıyla ilgili düzenleme olduğunu söyledi.

"Haftanın bir günü tatil edilsin"

Perakende sektöründe çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin de ele alınması gerektiğini vurgulayan Mustafa Altunbilek, şu ifadeleri kullandı: "Yapılacak düzenleme ile bizler ertesi güne daha iyi hazırlanabileceğiz. Biz mesaimizi bitirip marketlerimizi kapatınca, küçük esnafta belirlenecek saate kadar satışına devam edebilecek. Dördüncü isteğimiz haftanın bir gününün tatil edilmesi. Rekabette küçük işletmelere avantaj sağlayacak bu talebimiz aynı zamanda çalışanlarımıza yarayacak. Çalışanlarımız aileleri ile vakit geçirebilecek, dinlenebilecek, sosyalleşecek, verimlilikleri artacak. Hükümetimizin sağlayacağı destek, yapılacak düzenlemeler tüm perakende ticaretini kapsayacak, kucaklayacak ve bizlere nefes aldıracak".

Gıda ve perakende sektörü çevre için buluşacak

Toplantıda, bu yıl 11-12 Nisan tarihlerinde 10'uncu kez düzenlenecek olan 'Yerel Zincirler Buluşuyor' (YZB) etkinliği ilgili bilgiler de veren Başkan Altunbilek, "İç içe girmiş iki temanın işleneceği YZB 2018'de ana gündem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımını azaltmak ve zamanla kaldırmak yönündeki vizyonunu desteklemek adına 'Çevre' olacak. 1 Ocak 2019'da hayata geçecek düzenleme kapsamında doğada çözülmesi yüzyıllar süren, insanlığı ve geleceğimizi tehdit eden plastik poşet kullanımı satış noktalarında ücretli olacak. Federasyon ve işletme sahipleri olarak gezegenimizin sürdürülebilirliği, doğanın, insanların ve canlıların daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları için tüketicilerimize yönelik hazırladığımız kampanyayı YZB'de duyuracağız. Tüketicilerimize yakışacak ve Türkiye genelinde yerel zincir marketlerde dağıtılacak özel tasarımlı bez torbaları tanıtacağız. Türkiye'nin yanı sıra yüzlerce ülkede operasyonlarını sürdüren yerli ve yabancı markaların sponsor, perakende sektörüne yön veren markaların katılımcı olduğu YZB'ye sektördeki tüm paydaşlarımızı geleceğimizi şekillendirmek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL