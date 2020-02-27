27.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:14

Manchester City menajeri Pep Guardiola, dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı için Santiago-Bernabeu Stadyumu’na geri döndü. Pep’in takımı, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı bildi ve çeyrek final için çok önemli bir avantaj elde etti. Guardiola, dünkü maçla birlikte Real Madrid’in sahasında çıktığı dokuzuncu maçta altıncı kez kazandı. Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi’nde gruplar sonrasındaki eleme maçlarında 28 defa ile en fazla galibiyet yaşayan teknik adam oldu.

Tüm bu -Pep adına- olumlu rakamların yanı sıra, dün sahada görmeye alışkın olmadığımız bir Guardiola takımı izledik. Topu sürekli ayağında tutmak istemeyen, en golcü oyuncularını kulübede oturtan bir City vardı. Yani Pep, kendini tanımlamaya alışkın olduğumuz özelliklerinden dünkü maçta iyi bir skor elde etmek için vazgeçmişti.

Guardiola’nın dünkü oyun düzeni, futbol kamuoyunu şaşırttığı kadar, takımın orta sahası Kevin De Brüyne’yi de şaşırtmıştı. Belçikalı oyuncu, “Pep, sizi dört yıl sonra bile şaşırtabiliyor. Bazen biz oyuncular maçta neler yapacağımızı görmek için maçı beklemek durumunda kalıyoruz.”

Katalan teknik adam, bunlarla birlikte sahadaki dizilim ve oyuncu kullanımında da yenilikler yaptı. Takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü ismi Raheem Sterling ve Sergio Agüero kulübede oturdu. De Brüyne ve Bernardo Silva 4-4-2 diziliminin en uçtaki ikilisiydi. Normalde en ileride oynayan Gabriel Jesus ilse maç orta sahanın sol kanadında başladı.

Kazanınca her şey toz pembe

Guardiola, çoğu zaman dogmatik olmakla eleştirilir. Yani onun istediği oyun düzeninden asla vazgeçmeyeceği düşünülür. Ancak dün, Pep’in faydacılığını konuşturduğunu gördük. Tam bir dokuz numara olmadan, dörtlü orta sahanın kanatlarında Gabriel Jesus ve Riyad Mahrez’i kullandı. Özellikle ilk yarıda olmak üzere topu Real Madrid’e bırakmayı seçti. Maçın ardından sorular bu yöndeydi. Pep ise rakibine göre bir taktik belirlediğini söyledi:

“Rakiplerimi mümkün olduğunca fazla izlerim. Lige verilen arada, yaklaşık 10 gün boyunca Real’i izledim. Kararlarımı onların oyununa göre aldım.

Camp Nou’daki maçlarında Barcelona’ya ileride baskı yaptıklarını görmüştüm. Onlara yaptıklarına göre bize de yapacaklardı. Ben de bu yüzden alternatif taktikler aradım. Çünkü oyuncularıma sahada neler olup bitebileceğini söylemeliyim. Örneğin Valverde’yi pek tanımıyordum. Ama ona önlem almak için çalışmalıydım.

Zinedine Zidane’ı taktiksel olarak mağlup ettiğimi söyleyeceksiniz. Çünkü kazandık. Kazandığınız zaman her şey toz pembe oluyor. Kazanan antrenörler daha zeki oluyor. Kaybettiğiniz zaman ise tam tersi. Zidane’ın bazı notlar aldığından ve bizi rövanşta alt etmeye çalışacağından eminim.”