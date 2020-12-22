Pep Guardiola: Devre arası forvet transferi yapmayacağız
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Pep Guardiola: Devre arası forvet transferi yapmayacağız

22.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:26

Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Messi'nin adının transfer söylentilerine karıştığı Manchester City'de teknik direktör Guardiola, devre arasında forvete futbolcu almayacaklarını dile getirdi. Messi, yaptığı açıklamada Barcelona'da zor günler geçirdiğini ama her şey için savaşacağını söylemişti. Bu sözler kulübünde kalacağı yönünde yorumlanmıştı.

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, bu sezonun devre arasında forvet transferi yapmayacaklarını söyledi.

Takımın özellikle gol yollarında sorun yaşamasına rağmen takviye planlarının olmadığını aktaran Guardiola, "Devre arasında forvet transfer yapmayacağız. Ekonomik durum bunu gerektiriyor ve bunu yaşayan tek kulüp biz değiliz" ifadesini kullandı. Uzun süredir takımın 1. golcüsü Agüero'yu sakatlığından dolayı kullanamayan Guardiola, Gabriel Jesus'un da sakatlanmasıyla santraforsuz kalmıştı.

Sezon başında Manchester City 68 milyon euroya stoper Ruben Dias'ı, 45 milyon euroya stoper Nathan Ake'i, 23 milyona kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna katmıştı.

14 haftası geride kalan Premier Lig'de Manchester City, 1 maçı eksik olarak bulduğu 16 gol ve 23 puanla 8. sırada bulunuyor.

MESSİ'NİN SÖZLERİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi uzun süredir Manchester City'nin gündeminde bulunuyor. Arjantinli futbolcu için nabız yoklayan ve devre arasında transfer girişimde bulunması beklenen Manchester City'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Messi, yakın zamanda yaptığı açıklamada Barcelona'da zor günler geçirdiğini ve her şey için savaşacağını söylemişti. Bu sözler kulübünde kalacağı yönünde yorumlanmıştı.

Pep Guardiola: Devre arası forvet transferi yapmayacağız
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