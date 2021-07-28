Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (3)
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Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (3)

Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için başsağlığı mesajı yayımladı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için başsağlığı mesajı yayımladı. Orgeneral Yaşar Güler, yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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