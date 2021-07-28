Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (3)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için başsağlığı mesajı yayımladı.