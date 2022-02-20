Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Kabukçu - Spor
 - Güncelleme:

- Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Şekerspor-Beyhan Belediyespor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol atıldı.

ELAZIĞ (İHA) - - Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

ELAZIĞ - Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Şekerspor-Beyhan Belediyespor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol atıldı. Penaltıda kalecinin kurtarışı sonrasında falso alan top ağlarla buluştu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Elazığ Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında atılan penaltı golü futbol sahalarında nadir rastlanan cinsten. Kalecinin kurtarışı sonrası falso alan top ağlarla buluştu ve bu görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Futbol sahalarında nadir görülen gol, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kabukçu - Spor

Futbol, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title