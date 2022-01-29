Pelkas: Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum

ANTALYA (DHA) - Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, "Takıma yardım etmem gerekiyor. Takımım bana her türlü destek oluyor. Bana her şeyi veriyor. Bende aynı şekilde takımım, arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Röportaj sırasında sahanın sulama sisteminin çalışmasıyla Pelkas ve basın mensupları ıslandı. Kamp çalışmalarını değerlendiren Pelkas, "Takım arkadaşlarımla buradayız, antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. İyi ve sıkı bir şekilde bu idmanlar devam ediyor. Hava da çok güzel ve sıkı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takımı hak ettiği noktaya getirirsek onları daha çok mutlu etmiş oluruz. Onlara umut verebiliriz. Çünkü biz onların gücünü her zaman hissettik. Onlar bizim yanımızda olduklarında biz gerçekten çok güçlüyüz ve çok büyük motivasyon katıyorlar. Lig hala bitmedi ve 15 hafta var. Aynı şekilde kupada da hedefimiz devam ediyor. Konferans Ligi'nde oynayacağımız maç var. bunlar bizim hedeflerimiz. Bizler maç maç bakmak durumundayız. Her maç geldiğinde odaklanmalıyız."