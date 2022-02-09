Pekin Kış Olimpiyatları: Sporcular etkinlik koşullarından şikayetçi

Cuma günü başlayan ve 20 Şubat'a kadar devam edecek olan Kış Olimpiyatları'na katılan sporcular, soğuk hava koşulları ve Covid-19 karantina kısıtlamalarından şikayetçi oluyor.

Çin, Covid-19 nedeniyle etkinliğin düzenlemesinde sıkı önlemler aldığını belirtti.

Ancak 109 farklı etkinlikte yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele edeceği organizasyonun katılımcılarından şikayetler gelmeye devam ediyor.

Sporcular yarışmalara kötü koşullarda hazırlanmak zorunda kaldıklarını söylüyor, kaldıkları yerlerin de uygun olmadığına dikkat çekiyor.

İsveçli sporcu Frida Karlsson, Cumartesi günü katıldığı kayak yarışı sırasında yaşanan buz gibi hava koşulları yüzünden bayılmak üzere olduğunu söyledi.

Bunun ardından İsveç delegasyonu, sporcuları dondurucu soğuklardan korumak için kayak etkinliklerinin daha erken saatlerde yapılmasını talep etti.

Uluslararası Kayak Federasyonu, kayak yarışmalarının eksi 20 derecenin altındaki koşullarda yapılmasını yasaklıyor.

Karlsson'un yarıştığı gün hava sıcaklığı eksi 13 derece diye kaydedilse de İsveç takım başkanı, rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklığın eksi 31'e düştüğünü ileri sürdü.

' Daha fazla dayanabilecek miyim bilmiyorum '

Kötü hava koşullarına ek olarak etkinlikte Covid-19 vakaları hızla artıyor, sporcular karantina kurallarındaki düzensizlikten şikayetçi oluyor.

Çin, koronavirüs tedbirlerinde oldukça sıkı davranıyor, yarışmacıları ve görevlileri güvenli "ağlar" içinde tutuyor ve halka seyirci biletleri satmıyor. Virüse yakalananları ise semptomlu ve semptomsuz kategorilerine ayırarak çeşitli kısıtlamalara tabi tutuyor.

Ancak sporculara göre bu kuralların uygulanmasında karışıklıklar yaşanıyor.

Belçikalı skeleton yarışçısı Kim Meylemans, geçen hafta Instagram sayfasında gözyaşları içinde etkinlikte yaşadığı durumu anlattığı bir video paylaştı. Meylemans, karantina tesislerinden bir türlü çıkamadığını, Olimpiyat merkezine dönemediğini söyledi.

Meylemans, "Buna daha fazla dayanabilecek miyim bilmiyorum. 14 gün daha karantinada kaldıktan sonra yarışmalara katılamayabilirim" diye konuştu.

Polonyalı sürat patencisi Natalia Maliszewska ise yarışmasından bir gün önce karantinadan çıkarıldığını, ancak tekrar pozitif test sonuç gerekçesiyle yarışmaya saatler kala tekrar karantina tesisine gönderildiğini anlattı.

Maliszewska Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Testler, oyunlar, bunların hepsi büyük bir şaka" diye yazdı.

Rus biatlon yarışmacısı Valeria Vasnetsova da karantina tesislerinde verilen yemeklerden şikayetçi oldu, Instagram hesabında günlük yemek öğünlerinden fotoğraf paylaştı.

Vasnetsova'nın Instagram hesabı gizli ama bu fotoğraf Twitter'da başka kişiler tarafından paylaşıldı. BBC, Vasnetsova'nın iddialarını henüz doğrulayamadı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Spor Başkanı Kit McConnell, Pazartesi günü basına yaptığı açıklamada, sporcuların karantina koşullarının önemli ve öncelikli olduğunu, "şikayetleri tek tek değerlendirerek çözmek için gayret ettiklerini" söyledi.

'Pandemi de yarattığı risk de gerçek'

Reuters haber ajansının aktardığına göre oyunlarda 159 atlet veya görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Üç Olimpiyat altın madalyası bulunan ABD'li atlet Elana Meyers Taylor'ın da aralarında olduğu 50 atletin şimdiye kadar karantinadan çıktığını aktaran ajans, Salı günü yayımladığı haberinde 32 yarışçının ise hala karantinada olduğunu bildirdi.

Sporcular karantinada bulundukları yerlerdeki yemeklerden, internet bağlantıları ve antrenman ekipmanlarından da şikayetçi.

Haberde, oyunlardaki tıp heyetinin başkanı Brian McCloskey'in de görüşlerine yer verildi. Sporcuların yaşadığı hayal kırıklığı ve hüsranı anladığını belirten McCloskey, "Olmak için iyi bir yer değil ama bunu iyileştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kendi başına pandemiyi ortadan kaldıramayacağını dile getiren McCloskey, "Pandemi de yarattığı risk de gerçek" ifadelerini kullandı.