Patnos'ta polisler çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıttı
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23 Nisan, Patnos, Güncel, Haber

Patnos'ta polisler çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıttı

Patnos'ta, polis ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara balon ve Türk bayrağı dağıttı.

23.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:24
Patnos'ta polisler çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıttı

Patnos'ta, polis ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara balon ve Türk bayrağı dağıttı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara polisler de destek oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, evlerdeki çocuklara ulaşarak bayrak ve balon dağıttı.

Kaynak: AA

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