Patival Konak, onların öyküsünü anlatacak

24.09.2019 17:15

Konak Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi'yle birlikte düzenlediği, 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği, Türkiye'nin en kapsamlı festivali "Patival Konak; Can Dostlarımızla Buluşuyoruz", 28 Eylül Cumartesi günü, Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak.

"Size anlatacak bir öykümüz var"

Düzenlenen basın toplantısında organizasyonla ilgili bilgiler veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerine "Bizim bugün burada size anlatacak bir öykümüz var. Bilmenizi isterim ki, bu öykü, hayatı ve çevreyi savunan yani ağacına, toprağına, suyuna, can dostlarına sahip çıkan, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inanan, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak isteyenlerin hikâyesidir" diyerek sözlerine başladı.

Festivali, İzmir'in kalbinde gerçekleşecek bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü vurgulayan Batur, "Türkiye'nin alanında en büyük doğa, çocuk, yaşam ve evcil hayvan festivalini Konak'ta gerçekleştiriyor olacağız. Bu noktada, festival çatısı altında oluşturduğumuz güç birliğinin de oldukça görkemli olduğunu vurgulamak isterim. Greenpeace, Ege Orman Vakfı, TEMA, İZÇEV, AKUT gibi çevre kuruluşları, Anadolu Otizm Derneği, Çağdaş Yaşam Derneği, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, HAYTAP'tan Foça Hayat'a, Çeşme'deki ÇESAL'den Hayvanlara Yardım Derneği'ne Menemen Can Dostları'ndan Seferihisar'daki SEHAYDER'e kadar uzanan ve adını sayamadığımız birçok sivil toplum kuruluşu bizi destekleyecek. Biz büyük bir topluluk olarak Gündoğdu'da yerimizi alacak ve doğamıza, hayatı paylaştığımız can dostlarımıza, çocuklarımıza yani aslında daha iyi bir yaşam umuduna tutunacağız" dedi.

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

İzmir'in yakın zamanda büyük bir felaket yaşadığını ve neredeyse bir ilçe kadar büyük yeşil alanını, o alanı ev sayan nice canlısını kaybettiğini anımsatan Batur, "Ciğerlerimiz yanarken, hepimiz çok üzüldük, çaresiz kaldık. İşte biz bu etkinlikle doğanın bizim için, hayat için önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak istiyoruz. Ama bu öykünün size anlatmak istedikleri sadece bu kadar da değil… Festivalimizin çok önemli bir özelliği daha var. Böylesi kapsamlı olan ve çok sayıda katılımcıyla desteklenen bu etkinliği sokaktaki can dostlarımız özelinde düzenliyoruz" diye konuştu.

"Can dostlarımızı sahiplendireceğiz"

Batur, festival sırasında barınaklarda kalan yaklaşık 100 can dostun sahiplendirilmesinin hedeflendiğini de belirtti. Başkan Batur, Konak Belediyesi'nin festivalin ardından da can dostlara yuva arayışına, sosyal medya hesapları ve belediye web sayfasından destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

İzmirlilere çağrı

Bağışlanan mama miktarının katılım oranında artacağını belirterek, tüm İzmirlileri festivale çağıran Batur, sözlerini şöyle noktaladı:

"Festivalin tüm destekçilerine çok teşekkür ediyorum; onların emekleri büyük. Tüm hemşehrilerimi de bu hafta sonu, Gündoğdu'ya, aslında Konak'ta bundan böyle her öykünün daha iyi nasıl yazılacağını görmeye bekliyorum; çünkü biz bunun için gece gündüz çalışıp, elimizden gelen ne varsa yapıyoruz."

HAYTAP İzmir Temsilcisi Meral Örünç ile festivalin fikir annesi, hayvan hakları savunucu Banu Özdemir, desteklerinden dolayı Başkan Batur'a teşekkür etti.

Beş saatlik, dolu dolu program

Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve akşam saat 21.00'e kadar devam edecek festivalde birçok sivil toplum kuruluşu İzmirlilerle buluşacak. Festivalde birbirinden renkli aktiviteler yer alacak. Hayvan haklarına duyarlılığıyla bilinen, O Ses Türkiye 2015 yılı birincisi Elnur Hüseynov konser verecek. Dans gösterileri, K9 şovları ve can dostların yetenek ve güzelliklerini sergileyecekleri çeşitli yarışmalar yapılacak. "En Yetenekli", "En Şık" ve "Sahibine En çok Benzeyen" olarak belirlenen üç farklı dalda düzenlenecek yarışmalarda dereceye giren can dostları için çeşitli hediyeler verilecek. Katılım herkese açık olacak.

Çocuklar için atölyeler

Projenin ana destekçilerinden Kinderland/Çocuklar Ülkesi ise etkinliğe gelecek çocuklar için üç farklı oyun atölyesi kuracak. Meslek öğrenme oyun atölyelerinde çocuklar hem eğlenerek öğrenecek hem de sürpriz hediyeler alacak.

Ve "Bir Öyküsü Var"

Festival, barınaklarda bakılan can dostların öykülerini de gündeme taşıyacak. Konak Belediyesi, Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi'nde yaşamını sürdüren can dostlarının her birinin fotoğraf ve öyküsünün yer aldığı bir kitapçık hazırladı. Üniversite öğrencilerinden oluşan Ateş Böceği Gönüllü grubuyla birlikte, günlerce süren çalışmanın ardından oluşturulan "Bir Öyküsü Var" kitapçığı, sıcak bir yuva bekleyen onlarca can dostun öyküsünü katılımcılara aktaracak. Kitapçık, Şopengazi Barınağı'na ait stantta yer alacak, katılımcılar bakımını üstlenmek istediği can dostu festival sırasında sahiplenebilecek.

Barınaklara mama desteği

Etkinliğin bir diğer ana sponsoru Lider Pet Food festival sonunda, yüzlerce kedi ve köpeğin bulunduğu Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi ile Konak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren can dostları için katılımcı oranında mama bağışı yapacak. Her iki barınak için 1'er ton mama bağışı sağlanması hedefleniyor.

Lider Grup, festivale gelen tüm İzmirlilere ücretsiz kedi ve köpek maması da hediye edecek.

Konak Belediyesi de katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası dağıtacak.

