Path of Exile sistem gereksinimleri! Path of Exile kaç GB?

Wraeclast'ın karanlık kıtasında hayatta kalmak için mücadele eden bir Sürgünsünüz, size yanlış yapanlardan intikamınızı almanıza izin verecek güç kazanmak için savaşıyorsunuz. Sert oyuncular tarafından yaratılan Path Of Exile, karanlık bir fantezi dünyasında geçen çevrimiçi bir Aksiyon RPG'sidir. Peki Path of Exile'ın Sistem Gereksinimleri neler? Path of Exile kaç GB? Path of Exile online mi? Path of Exile ücretli mi? İşte detaylar…

PATH OF EXILE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Path of Exile Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/Windows 8

İşlemci: Quad core 2.6GHz x86-compatible

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 650 Ti or ATI Radeon™ HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Path of Exile Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Quad core 3.2GHz x64-compatible

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti or ATI Radeon™ RX560

DirectX: Sürüm 11

Path of Exile Kaç GB?

Path of Exile'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil depolamanızda 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Path of Exile Online Mi?

Hack and Slash tarzı aksiyon rol yapma oyunu Path of Exile, tek oyunculu ve çevrimiçi PVP imkanı sunmaktadır.

Path of Exile Ücretli Mi?

Path of Exile'ı oynamak tamamen ücretsizdir.

