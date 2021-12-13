Path of Exile sistem gereksinimleri! Path of Exile kaç GB?
Grinding Gear Games tarafından geliştirilen MMO oyunu Path of Exile'ın sistem gereksinimleri gündem konusu oldu. Hack and Slash tarzı aksiyon rol yapma oyunu olan Path of Exile'ın sistem gereksinimleri neler? Path of Exile kaç GB? Path of Exile online mi? Path of Exile ücretli mi? Detaylar haberimizde…
Wraeclast'ın karanlık kıtasında hayatta kalmak için mücadele eden bir Sürgünsünüz, size yanlış yapanlardan intikamınızı almanıza izin verecek güç kazanmak için savaşıyorsunuz. Sert oyuncular tarafından yaratılan Path Of Exile, karanlık bir fantezi dünyasında geçen çevrimiçi bir Aksiyon RPG'sidir. Peki Path of Exile'ın Sistem Gereksinimleri neler? Path of Exile kaç GB? Path of Exile online mi? Path of Exile ücretli mi? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/Windows 8
- İşlemci: Quad core 2.6GHz x86-compatible
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 650 Ti or ATI Radeon™ HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Quad core 3.2GHz x64-compatible
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti or ATI Radeon™ RX560
- DirectX: Sürüm 11
Path of Exile'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil depolamanızda 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Hack and Slash tarzı aksiyon rol yapma oyunu Path of Exile, tek oyunculu ve çevrimiçi PVP imkanı sunmaktadır.
Path of Exile'ı oynamak tamamen ücretsizdir.
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