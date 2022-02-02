"Patent başvurularında stratejik sektörler önemini korudu"

Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent Tescillerinin IPC (Uluslararası Patent Sınıflandırması) Sınıflarına Göre Dağılımında 2021'de stratejik sektörlerin yayına çıkan patent sayılarında önemini koruduğunu belirten Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, C sınıfında yer alan kimya ile metalurji ve malzeme sektörlerinde yayınlanan yerli patent sayılarının 2020'ye nazaran artış gösterdiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Türkiye'nin sınai mülkiyet karnesinde marka, faydalı model ve tasarımda artış kaydedilirken patent başvurularında bir miktar düşüş yaşandı. Buna karşın yayınlanan patentlere ilişkin açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2021'de stratejik sektörlerin yayına çıkan patent sayılarında önemini koruduğunu belirtti. C sınıfında yer alan kimya ile metalurji ve malzeme sektörlerinde yayınlanan yerli patent sayılarının 2020'ye nazaran artış gösterdiğine dikkat çeken Akbulut, "Hijyen, sağlık alanında yapılan çalışmaların bu dönemde kimya ile metalurji ve malzeme alanlarına yansımalarını görüyoruz. 2021'de C sınıfında yayınlanan patent sayıları 114'iken bu rakam 2021'de 145'e çıkmış durumda. Yani yüzde 30'a yakın bir artış söz konusu" bilgisini verdi.

C sınıfında yayınlanan yerli patent sayısının 2019'da 113 olduğuna da değinen Akbulut, bu sınıfta yayınlanan patent sayısının son üç yılda artış trendi gösterdiğini kaydetti.

KAĞIT VE TEKSTİLDE ÜÇ HANELİ RAKAMLAR GÖRÜLDÜ

Diğer yandan kağıt ve tekstil gurubunda yer alan sektörlerin bulunduğu D sınıfında yayınlanan patent sayılarının 89'dan 117'ye yükseldiğine işaret eden Cumhur Akbulut, "Bu alanda da yüzde 31'den fazla artış var. Özellikle tekstil sektöründeki siparişlerin artması bu alanda yayınlanan patent sayılarında etkili oldu. Ayrıca kağıt alanda da önemli patent çalışmaları var" ifadelerini kullandı. Akbulut, D sınıfında yayınlanan patent sayılarının 2019'da 92 olduğunu hatırlattı. IPC'de E sınıfında yer alan inşaat ve yapı ekipmanları alanında yayınlanan yerli patentlerin 2021'de artış kaydettiğinin altını çizen Akbulut, "E sınıfında yayınlanan patent sayılarının da son üç yılda artış trendinde olduğunu görüyoruz. 2019'da 131, 2020'de 147 ve 2021'de inşaat sektöründe yaşanan krize rağmen 161 patent yayınlandı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi