Patara Antik Kenti spor etkinliklerine sahne oldu
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Patara Antik Kenti spor etkinliklerine sahne oldu

23.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:06
Patara Antik Kenti spor etkinliklerine sahne oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin "2020 Turizm Yılı" teması olarak ilan edilen Patara Antik Kentinde "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin "2020 Turizm Yılı" teması olarak ilan edilen Patara Antik Kentinde "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği kapsamında, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kentinde karate, kickboks, bisiklet, cimnastik, okçuluk, eskrim, tekvando, dart ve muayhai gösterileri düzenlendi.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ankara Anıttepe Spor Kompleksi'nden katıldığı programa canlı bağlantı yapıldı.

Etkinliğe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, yaptığı açıklamada, "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nden başlattıklarını söyledi.

Gürhan, 30 Eylül'e kadar tüm ilçelerde yapılacak sportif etkinliklere herkesi davet ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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