Pasinler'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
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Pasinler'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı.

Pasinler'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
09.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:03

Erzurum'un Pasinler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde D-100 karayolunda Erzurum istikametinden Pasinler istikametine giden Yılmaz Akar yönetimindeki 49 D 6860 plakalı hususi araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında Gül Yabulak hayatını kaybederken, Yılmaz Akar, Seki Sağlım, Erdoğan Yalabuk ve Yağız Yalabuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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