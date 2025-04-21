Parma Juventus CANLI nereden izlenir? Parma Juventus maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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PARMA JUVENTUS CANLI NEREDEN İZLENİR?

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PARMA JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

Parma Juventus maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Parma Juventus maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

PARMA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma Juventus maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

PARMA JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma Juventus maçı Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.