Parkur Konya'dan ilk yılında önemli başarı

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin BESYO, Spor Lisesi, polislik, bekçilik ve askeri Okullar tarafından açılan özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilere yönelik düzenlediği Parkur Konya hazırlık kursları ilk yılında önemli bir başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açtığı "Parkur Konya" hazırlık kursları ilk yılında önemli başarı yakaladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir yıl önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Parkur Konya'nın; BESYO, Spor Lisesi, polislik, bekçilik ve askeri okullara hazırlık gibi Türkiye'nin en kapsamlı özel yetenek sınavlarına hazırlık çalışmalarını kapsadığını söyledi. Parkur Konya hazırlık kurslarının ilk yılında önemli bir başarı kaydettiğini belirten Başkan Altay, "Toplam 401 öğrenciden 374'ü fiziki yeterlilik sınavında başarılı oldu. Ayrıca Parkur Konya ilk yılında Konya birincisi, Türkiye 6'ncısı ve Jandarma Türkiye rekoru çıkarırken; BESYO ve spor liselerine 117, polisliğe 101, askeri okullara da 46 öğrenci gönderdi. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Konya ve Türkiye dereceleri elde eden gençlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Spor Salonu'nda faaliyetlerine başlayan Parkur Konya, yoğun talep doğrultusunda Meram Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu ile Ereğli, Akşehir, Seydişehir, Beyşehir, Cihanbeyli ve Kulu'da da faaliyete geçti. Bu kapsamda lise öğrencilerine yönelik düzenli periyotlarda deneme sınavları yapılırken, aynı zamanda yetenek sınavları için kilo şartını sağlayamayan bireylere kişiye özel diyetisyen hizmeti de sağlanıyor. - KONYA