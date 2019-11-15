Park halindeki halk otobüsü yandı
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Park halindeki halk otobüsü yandı

İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.11.2019 06:26 | Son Güncelleme: 15.11.2019 06:27
Park halindeki halk otobüsü yandı

'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Park halindeki halk otobüsü yandı
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