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Paraşütle uçmak gençlik hayaliydi, 37 yıl sonra gerçekleştirdi

Bayburt'un Gökçedere beldesinde dünyaya gelen ve ilk gençlik yıllarında memleketinin semalarında uçmayı hayal eden Tamer Akkoyunlu, yamaç paraşütüyle bu hayalini 53 yaşında gerçeğe dönüştürdü.

Paraşütle uçmak gençlik hayaliydi, 37 yıl sonra gerçekleştirdi
10.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:34

Bayburt'un Gökçedere beldesinde dünyaya gelen ve ilk gençlik yıllarında memleketinin semalarında uçmayı hayal eden Tamer Akkoyunlu, yamaç paraşütüyle bu hayalini 53 yaşında gerçeğe dönüştürdü.

Almanya'da yaşayan makine mühendisi Akkoyunlu hem memleket özlemini gidermek hem de hayalini gerçekleştirmek için ailesiyle Gökçedere'ye geldi.

Beldenin çevresindeki dağlarda uçuş için günlerce keşif yapan Akkoyunlu, hazırlıklarını tamamlayarak yola koyuldu.

Beldenin zirvesindeki tepeye tırmanan ve bir süre de burada arkadaşlarıyla hazırlıklarını sürdüren Akkoyunlu, Çal mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanarak Gökçedere semalarında uçtu.

Akkoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Paraşütle ilk kez 16 yaşında tanıştığını belirten Akkoyunlu, "Eskişehir'de paraşüt kursu vardı. O dönemlerde çok az kişi girebiliyordu. Bize nasip olmamıştı. Yaş ilerledi ama hevesim sönmedi. Almanya'da, Avusturya'da kurslara gittim." dedi.

Kurslarda 100'ün üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Akkoyunlu, fakat her zaman doğduğu köyde uçmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Akkoyunlu, atalarının topraklarında uçmanın çok ayrı bir duygu olduğunu belirterek, "Şükürler olsun bunu gerçekleştirdik. Çok güzel de bir uçuş oldu. Çok mutluyum. Bu sporu memleketimde yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanı, cesareti olan herkese de dikkatli olmaları şartıyla bu sporu tavsiye ediyorum." dedi.

Bayburt'un her seviyede yamaç paraşütü yapmak için uygun bir bölge olduğunu söyleyen Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Dağlara baktığımız zaman yamaç paraşütüne en uygun tepeler burada mevcut. Burada dağlar yuvarlak ve en önemlisi ağaçsız. Yuvarlak olması önemli çünkü türbülans oluşturmuyor. Rüzgar yumuşak bir şekilde buradan geçiyor. Fakat sivri dağlar olursa her tepede türbülans oluşturur. Uçuş güvenliği açısından çok zararlıdır, çok tehlikelidir. Burada küçüklü büyüklü tepeler var. Yeni başlayanlar için, orta seviye ve ileri seviye için ideal dağlar var. Mesela bu bölgede iki yönde de farklı dağlar var. Uçuşta rüzgarın karşınızda olması gerekiyor. Bir tarafta rüzgar uygun olmadığı zaman diğer dağda uçuş için ideal bir rüzgarı burada yakalayabiliyorsunuz."

Akkoyunlu, bundan sonra da arkadaşlarıyla Bayburt'a gelerek uçmak istediğini söyledi.

Beldenin tanıtımına katkı sağladığı için Akkoyunlu'ya teşekkür eden Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır da ilgili makamlarla görüşerek bu sporun beldelerinde yaygınlaşması için girişimde bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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