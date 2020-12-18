Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz
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Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz

18.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:09
Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütçüleri atlayış gerçekleştirdi.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütçüleri atlayış gerçekleştirdi. Kayak merkezinin ikinci etabından tesisler bölgesine doğru atlayış gerçekleştiren paraşütçüler karlı zirve ve muhteşem Eğirdir Gölü manzarasında gökyüzünde süzüldüler.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Davraz'da yamaç paraşütçüleri gerçekleştirdikleri atlayışlarla görsel bir şölene imza attı. FLY Isparta Yamaç Paraşütü Derneği üyesi paraşütçülerin yaptıkları atlayışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gökhan Bitiktaş yaptığı değerlendirmede, "Dernek olarak yıllardır ülkenin bir çok yerinde uçuşlar gerçekleştirdik. Fakat Isparta'mızın Davraz'ını ve Eğirdir'ini hiç bir yerde bulamadık. Kayak yaparken veya yamaç paraşütü uçuşu yaparken Eğirdir Gölü'nü seyretmek çok ayrı bir zevk. Yılın 12 ayı uçuş veren Isparta'da yamaç paraşütü sporunu daha ileriye götürmek için Isparta Valimiz ile burada buluştuk. Kendisi uçuşlarımızı seyretti. Isparta'nın yamaç paraşütü turizmi ve yamaç paraşütü eğitim bölgesi olması için her türlü desteği vereceğini söyledi. Yeni sezonda da Davraz'da ve Eğirdir'de uçuşlarımıza devam edip gökyüzünü renkli bir tabloya çevireceğiz" dedi.

Davraz Kayak Merkezi kış sporlarının yanı sıra her mevsim farklı branşlarda spor yapmaya müsait olmasıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla çehresi değişen ve modern bir görünüme kavuşan Davraz'da turizmi 12 aya yayma hedefiyle yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Davraz Kayak Merkezi, takım sporları ve bireysel antrenmanlar için birçok imkana sahip olurken, merkezde yeni yapılan spor salonunun yanı sıra 4 adet de çim saha bulunuyor. Sporcuların yüksek irtifa kamp ihtiyacı için her türlü imkanın bulunduğu merkez adrenalin sporları için de eşsiz bir coğrafyaya sahip.

Davraz Kayak Merkezi'nde yapılan çalışmaları sık sık denetleyen Vali Ömer Seymenoğlu, merkezin sezon açılışı için düzenlenen etkinliğine katılarak dua etti. Merkez personeline kışlık çalışma kıyafeti de dağıtan Vali Seymenoğlu sezonun hayırlı olsun temennisinde bulundu. - ISPARTA

Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz
Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz
Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz
Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz
Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz
Paraşütçülerin yeni buluşma noktası Davraz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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