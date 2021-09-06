Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
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Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı

Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Şeydanur Kaplan, memleketi Denizli'de coşkuyla karşılandı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Şeydanur Kaplan, memleketi Denizli'de coşkuyla karşılandı. Ailesi, öğretmenleri ve bir grup taraftarın katılımıyla gerçekleşen karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında şampiyon oldu. Altın madalya ile memleketi Denizli'ye gelen Şeydanur Kaplan (21), coşkuyla karşılandı. Duygu dolu anların yaşandığı karşılamaya Milli sporcunun ailesi, arkadaşları, antrenörleri, öğretmenleri ve bir taraftar grubu katıldı. 10 yaşında beri Golbol sporuyla ilgilenen Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü oyuncusu Şeydanur Kaplan 2016 yılından itibaren milli takıda görev alıyor. Daha önce milli takımdan iki kez gümüş madalya ile dönen Kaplan, bu kez altın madalya ile herkesi gururlandırdı. Otobüs ile otogara girdiği andan itibaren alkış kıyameti kopmasını yanı sıra Milli sporcuya baba Murat Kaplan, Türk bayrağı asarak sarıldı.

"PARALİMPİKLERDE ŞAMPİYON OLDUK, DAHA ÜSTÜ YOK"

Paralimpiklerde şampiyon olmanın mükemmel bir his olduğunu belirten Şeydanur Kaplan, "Hayallerimiz gerçekleştirdik. Çok zor süreçlerden geçtik ama en başından beri şampiyonluk hep aklımızdaydı, dilimizdeydi. Başardık, mükemmel bir ekip olduk. Buradan bizi destekleyen tüm Türkiye'ye özellikle beni destekleyen Denizli halkına, aileme, arkadaşlarıma ve antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Federasyona ve Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Destekler olmasaydı biz yapamazdık. Çok çalıştık, desteklendik ve kazandık. Paralimpiklerde şampiyon olduk, daha üstü yok. İnşallah daha fazla şampiyon oluruz. Mükemmel bir his bu, anlatılamaz" dedi.

(Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz/İHA)

Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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