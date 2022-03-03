Paralimpik Oyunları'nın tecrübeli ismi Aysel Özgan, 5. olimpiyatı için çalışıyor Açıklaması

Para atıcılık milli sporcusu Aysel Özgan, iyileşen felçli koluyla yaptığı atışlarla, olimpiyat hedefine ulaşmak için Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek istiyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da şubat ayında yapılan Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Özgan, milli takımla Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Norveç'in Hamar kentinde 13-19 Mart tarihlerinde yapılacak Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasına katılacak 11 sporcudan biri olan Aysel Özgan, çalışmalarını Bursa'da sürdürüyor.

İyileşen felçli koluyla atış yapıyor

Özgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşına kadar yürüyebildiğini, omuriliğindeki açılmadan dolayı 1992'de geçirdiği acil ameliyatların ardından boynu ve sol kolu dışında vücudunun alt kısmının felç kaldığını söyledi.

Ailesi ve kendisinin çabalarıyla, sağ kolunun yeniden işlev kazandığını ve oturabildiğini aktaran Aysel Özgan, bundan sonra hayatını tekerlekli sandalyede geçirdi.

Hedefi için çok çalışıyor

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumundaki havalı silahlar poligonunda özellikle müsabakalara doğru her gün çalışan Özgan, 2024 yılında yapılması planlanan olimpiyatlarda başarıyı hedeflediğini söyledi.

Bedensel engelliler atıcılık dalında, 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre ateşli tabanca (P4) branşlarında yarışan Özgan, atıcılık sporuyla tanışmasının tesadüfen gerçekleştiğinden bahsederek, 2004'te Giresun'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı memur olarak çalışırken, üyesi olduğu Bedensel Engelliler Derneğinin ricası üzerine, kenti turnuvada temsil edecek başka kadın olmadığı için söz konusu yarışmaya katıldığını söyledi.

Turnuvada birincilik elde ettikten sonra organizasyonun Türkiye Şampiyonası olduğunu öğrendiğini aktaran Aysel Özgan, daha sonra bu sporda başarılar kazandıkça öz güveninin yerine geldiğini anlattı.

Bundan 1 ay sonra milli takıma seçilen Özgan, "4 olimpiyat gördüm, bu sene 5 veya 6. kez dünya şampiyonasına katılacağım. Tam da hatırlamıyorum belki 7'dir. Avrupa şampiyonamız çok sık olmuyordu. Bu sene 3 veya 4. kez olacak. Uluslararası yarışmalar var bu yıl." diye konuştu.

Şimdiye kadar katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalardan yaklaşık 40 madalya ve 6 da kupa kazandığını vurgulayan milli sporcu, şöyle konuştu:

"Dünya şampiyonasında takım olarak üçüncülüklerim var 3 tane. Ferdi Avrupa şampiyonasında üçüncülüğüm var. Nasip olursa daha iyi dereceler elde etmek istiyorum. Hedefim olimpiyat. 2024'te Fransa'da yapılacak olimpiyatlar için uğraşıyoruz. Hedefime gitmek için de Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki maçlarda kota almak için uğraşacağız. Takım olarak da güçlüyüz inşallah daha iyisine ulaşırız."

"Engelliyiz diye kenara atılmak istemiyorum"

Aysel Özgan, yarışmalara hep aynı heyecan ve enerjiyle katıldığını da kaydederek şunları dile getirdi:

"Zaten o heyecan olmazsa istek de olmuyor. Ben ilk felç olduğumda insanlara çok bağımlıydım. Vücudumun büyük bölümünü kullanamadığım için biraz öz güven eksikliği vardı. İlk yurtdışına çıktığımda engellilerin ortamda nasıl yaşadıklarını, hareketlerini görünce kendime öz güvenim geldi. Spor hayatıma renk kattı hem de güven kazandırdı. Eksik parçamı sporda buldum gibi geliyor. Bir şeyleri başarabilmek insanın hoşuna gidiyor. Bu haldesin ve orada kendi ülkeni temsil edip derece elde ediyorsun. Çok güzel bir şey bence, gurur duyuyorum kendimle ve herkesin benim gibi gurur duymasını istiyorum. Engelliyiz diye kenara atılmak istemiyorum."

Anne Hatun Özgan ise yurt içindeki her müsabaka ve antrenmana kızını getirip götürdüğünü, sadece yurt dışına gittiğinde ayrıldıklarını, kızının başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.