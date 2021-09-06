Son Dakika | Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Öztürk kardeşlerden Trabzon'da çeşitli ziyaretler
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Son Dakika | Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Öztürk kardeşlerden Trabzon'da çeşitli ziyaretler

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk, memleketleri Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk, memleketleri Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Öztürk kardeşler, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Emin Kahraman ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu tarafından karşılandı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler ile Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz'a plaket takdim edildi.

Öztürk kardeşler daha sonra konvoy eşliğinde Of ilçesine geçti. Sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar konvoyu durdurarak sporcu kardeşleri tebrik etti.

Of ilçesine geçen Öztürk kardeşler, otobüs üzerinde tebrikleri kabul etti.

İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Trabzonlu sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den sonra Öztürk kardeşlerin ikinci kez kendilerini gururlandırdıklarını belirterek, "Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının arkasında çok kıymetli anne, baba ve antrenörleri var. Onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Başarılı sporcuların engelin bedenlerde değil, zihinlerde olduğunu tekrar hatırlattığını vurgulayan Çiçek, "Bu duygu ve düşüncelerle anne, baba ve antrenörlerinin genç kardeşlerimizi yetiştirdiğini biliyoruz, kendileriyle çok gururlandık. Allah yolarını açık etsin, daha büyük başarıları inşallah tekrar nasip etsin. Her iki kardeşimize de inanıyoruz ve güveniyoruz. Of adına da sizlere şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da Öztürk kardeşlerin Of'un gururu olduğunu dile getirerek, "Biri Olimpiyat Şampiyonu, biri Olimpiyat üçüncüsü. Özellikle anne ve babasına teşekkür etmek istiyorum. Böylesine güzel, hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için Rabbim onlardan razı olsun." diye konuştu.

Abdullah ve Ali Öztürk ise bekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çiçek ve Sarıalioğlu tarafından Öztürk kardeşler altın ile ödüllendirildi. Vatandaşlar ise kardeşlerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Öztürk kardeşler ilçenin Ağaçseven köyündeki evlerine geçti. Burada köy meydanında bekleyen köy sakinleri tarafından karşılanan kardeşler için kurban kesildi.

Son Dakika | Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Öztürk kardeşlerden Trabzon'da çeşitli ziyaretler
Son Dakika | Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Öztürk kardeşlerden Trabzon'da çeşitli ziyaretler
Son Dakika | Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Öztürk kardeşlerden Trabzon'da çeşitli ziyaretler
Son Dakika | Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Öztürk kardeşlerden Trabzon'da çeşitli ziyaretler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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