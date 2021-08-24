Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
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Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı

Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, yarın başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 10 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde kalan bir sporcu ile bir komite yetkilisi, bir medya mensubu, 4 sözleşmeli çalışan ve bir resmi yetkili de bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni bugün yapılacak ve 5 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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