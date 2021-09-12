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Parakendeciler zabıta haftasını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Parakendeciler zabıta haftasını unutmadı

Bursa PARDER üyeleri ile zabıta teşkilatını bir araya getiren Başkan Haşim Kılıç, zabıtaların perakende sektörü ile aynı yolda huzur ve sağlıklı hizmet için çabaladığını dile getirdi.

Bursa PARDER üyeleri ile zabıta teşkilatını bir araya getiren Başkan Haşim Kılıç, zabıtaların perakende sektörü ile aynı yolda huzur ve sağlıklı hizmet için çabaladığını dile getirdi.

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ve dernek üyeleri Zabıta Haftası kapsamında Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak, Nilüfer Belediyesi Zabıta Komiseri Yaşar Yılmaz Koçoğlu ve Zabıta Memurları Ahmet Akın ve Akın Koçyiğit ile buluştu. Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümü sebebiyle zabıta teşkilatının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkan Haşim Kılıç, "Zabıta Teşkilatımız 195 yıllık geçmişiyle her geçen gün hizmet kalitesini artırarak ülkemizde en iyi şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin büyük önem teşkil ettiği kültürümüzde örnek davranışlarıyla canla başla çalışan zabıtalarımızın varlığı, bize güven veriyor. Şehrimizin her noktasında 7 gün 24 saat görev ve sorumluluklarını yerine getiren zabıta memurlarımız, kentimizin refah yaşam seviyesine de katkıda bulunuyor. Uzun yıllardan bu yana toplumumuzda adaletli ve hakkı gözeten tavırlarıyla üniformalarını taşıyarak çalışmalarına devam eden zabıtalarımıza bu özel hafta vesilesiyle başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zabıta teşkilatının, yol gösterici niteliği ile halkı bilinçlendirdiğine de dikkati çeken Haşim Kılıç, "Toplumumuzun sağlıklı ve düzenli bir şekilde varlığını sürdürmesi hedefiyle fedakarca çalışan zabıtalar, önemli bir görevi ifa ediyor. Bursa'mızın kentsel gelişimine katkı sağlayarak bu zorlu görevi icra eden tüm zabıtalarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak da teşkilat adına teşekkür ederek, "Teşkilat olarak halkımızın memnuniyeti için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. İşini doğru yapan, kurallar çerçevesinde hareket eden esnafların sayısı arttıkça biz de ayrıca mutlu oluyoruz. İstihdam katkısı ile ekonomik kalkınmaya destek olan Bursa PERDER Yönetimi'ne ve tüm üyelerine özel haftamız dolayısıyla gösterdikleri yakın ilgi için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Parakendeciler zabıta haftasını unutmadı

Parakendeciler zabıta haftasını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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