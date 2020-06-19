Para Loto sonuçları 18 Haziran belli oldu! MPİ Para Loto çekiliş 3. hafta
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Para Loto sonuçları 18 Haziran belli oldu! MPİ Para Loto çekiliş 3. hafta

Milli Piyango İdaresi'nin online oyunlarından Para Loto 3. hafta çekilişi yapıldı. 1-54 sayıları arasından 6 doğru tahmin ile büyük ödülün kazanılacağı Para Loto çekiliş sonuçları MPİ sitesinde yayımlanıyor. Peki, Para Loto nedir, nasıl oynanır? İşte, 18 Haziran Para Loto çekiliş sonuçları...

Para Loto sonuçları 18 Haziran belli oldu! MPİ Para Loto çekiliş 3. hafta
19.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:10

Perşembe günleri MPİ'nin canlı çekilişlerle gerçekleştirdiği şans oyunu Süper Loto'nuninternet üzerinden oynanan versiyonu sayılabilecek Para Loto, 18 Haziran Perşembe günü ikinci çekilişi yapıldı. 2 TL kupon bedeli ile oynanan oyunda her hafta farklı tutarlarda büyük ödüller belirleniyor. Para Loto nedir?

Para Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın...

18 HAZİRAN PARA LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin açıklamasına göre, Para Loto'nun 3. hafta çekilişinde yine kazanan talihli çıkmadı ve 721 bin 199 lira 26 kuruş bir sonraki haftaya devretti. 5 bilen iki kişi 23 bin 408 lira 39 kuruşu paylaştı, 4 bilen 270 kişi 187 lira 84 kuruş, 3 bilen 5 bin 364 kişi de 16 lira kazandı.

KAZANAN NUMARALAR: 7, 8, 20, 37, 43, 46

Para Loto sonuçları 18 Haziran belli oldu! MPİ Para Loto çekiliş 3. hafta

PARA LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yeni online oyunu Para Loto, 1-54 arası sayı kümeleri ile yapılan çekilişte 6, 5, 4 ve 3 adet sayıyı doğru tahmin etmek üzerine kuruludur. Para Loto oyununu kolondan numara seçerek ya da hazır kolonlar ve hazır kuponlar alarak oynamak mümkündür. Oyunun kupon bedeli 2 TL'dir ve belirlenen ikramiye tutarı ile kazanan kişi sayısına göre ikramiye eşit şekilde bölüştürülür.

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