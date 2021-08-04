Paprika biberi kilosu 13 liradan hasat edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretimi gerçekleştirilen anavatanı Güney Amerika olan, güçlü besin değerlerine sahip 'Kalifornia' olarak da bilinen 'paprika' biberlerinin hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretimi gerçekleştirilen anavatanı Güney Amerika olan, güçlü besin değerlerine sahip 'Kalifornia' olarak da bilinen 'paprika' biberlerinin hasadına başlandı. İlçede ilk kez 600 rakımında denenen biberlerin kırmızı olanı 8 liradan, sarı olanı ise 13 liradan satıldı. Kök başına 3,5 kilo verim alınan ürün üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, Erdemli'nin renkli paprika biberi yetiştiriciliğinde üretim üssü olmaya aday olduğunu belirtti. Şahin, "Kimilerine göre bir maketi andıran Kalifornia, diğer adıyla paprika biberi Erdemli'nin Kayacı Mahallesinde. Tabi yıllardan beri bölgemizde domates üretimi gerçekleştiriyoruz. Son 10 yıldan beri özellikle biz seralarımızda ve açık sahalarımızda dolma, kapya, sivri biber, köy biberi üretimi yapmaktayız. Düşük giden fiyatlar neticesinde bizler ziraat odası ve ziraat mühendisleri olarak gezip gördüğümüz yerlerdeki bu alternatif ürünü üreticilerimize tavsiye ettik. Kayacı'da 1 dekar arazi içerisine tavsiyemiz üzerine Kalifornia biberi dikildi. Şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Sarı olanının kilosu 13 lira"

Güçlü besin değerlerine sahip biberin bir şifa deposu olduğunu ve özellikle salatalarda tercih edildiğini anlatan Şahin, "Bölgemizdeki üretimin yaklaşık yüzde 98'i ihracata gidiyor, yüzde 2'lik kısmı ise Antalya, İstanbul, İzmir'deki lüks otellerde tüketiliyor. Şuan kırmızı olan biberlerin kilosu 8 TL, sarı olanların kilosu ise 13 TL'den gitmektedir. Çiftçilerimiz için karlı bir ürün olduğunu düşünüyoruz ve tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Biber üreticisi Sedef Uslu ise ilk kez denedikleri biberden iyi verim aldıklarını belirterek, "1 dönüm arazimizde denedik, çok kaliteli oldu. Bundan sonra sofralarımıza devamlı girecek" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı