Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! Şirketten ilk açıklama geldi

Çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara'ya kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılar Papara'yı etiketleyerek "Ne zaman bitecek bu sorun acaba?" diye sordu.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA

Şikayetlere cevap veren Papara, mobil veya web uygulamamıza girişte hata yaşanabildiğini söyledi. Açıklamanın devamında teknik ekiplerin konu ile ilgili çalıştıklarını belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Merhaba, bir süredir mobil veya web uygulamamıza girişte hata alıyor olabilirsin. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgilenmektedir. Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz.

PAPARA NEDİR?

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir elektronik para kuruluşu olarak adlandırılıyor. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans alarak aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başladı. Kartları 16 Mart 2021'den beri BKM Express destekleniyor. Papara aynı zamanda Mastercard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi.

Yaklaşık 9 milyon kullanıcısı bulunan Papara, halihazırda mevcut olan özellikleri arasında yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapma, döviz hesabı açma, para gönderme ve alma, harcadıkça promosyon ödemesi alma,(Özeliğin Adı: Cashback), fatura ödeme vb. bulunuyor.

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