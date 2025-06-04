Papara hesabım neden bloke oldu?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en büyük dijital cüzdan platformlarından biri olan Papara, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğuna devredildi. Bu süreçte binlerce Papara kullanıcısının bakiyesi geçici olarak donduruldu ve hesaplarda inceleme başlatıldı. Papara hesapları inceleniyor mu, hangi hesaplar bloke edilecek?

PAPARA HESABIM NEDEN BLOKE OLDU?

Papara, kullanıcılarına gönderdiği e-posta mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın."

Hesaplar Tek Tek İnceleniyor

Papara, kullanıcılarının işlem geçmişlerini hesap bazlı olarak değerlendirmeye aldı. Bu süreçte:

• Hesap hareketleri detaylı şekilde analiz ediliyor.

• Şeffaflık ilkesi gereği her kullanıcıya e-posta ile bilgilendirme yapılıyor.

• İncelemeler tamamlandıktan sonra "temiz" kullanıcı hesapları yeniden aktif hale getirilecek.

İŞLEM LİMTLERİNDE DÜZENLEME

İnceleme süreciyle beraber Papara, işlem limitlerini de güncelledi. Artırılan limitler dahilinde kullanıcılar, kendi bankalarından Papara hesaplarına para yatırma, Papara hesaplarından banka hesaplarına para gönderme, ATM'den nakit çekme ve Papara Card ile alışveriş gibi işlemleri günlük 10 bin TL'ye kadar gerçekleştirebiliyor.