Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi

04.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:18
Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi

Korona virüsü salgınında vatandaşların ve çalışan işçilerin olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için işten çıkarma yasağı getirilmesine rağmen Ardahan'da Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde (KÖYDES) çalışan 57 kişinin işine son verildi.

Korona virüsü salgınında vatandaşların ve çalışan işçilerin olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için işten çıkarma yasağı getirilmesine rağmen Ardahan'da Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde (KÖYDES) çalışan 57 kişinin işine son verildi.

Ardahan'da Yol-İş Sendikasınca, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde (KÖYDES) çalıştırılan 57 işçinin iş sözleşmesinin iptali nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Yol İş Sendikası Ardahan Temsilcisi Mehmet Özdemir, işçilerle birlikte İl Özel İdaresi önünde toplandı.

Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi statüsünü taşımadığı gerekçesiyle KÖYDES'te çalışan 57 işçinin bugün iş sözleşmesinin fes edilmesinin üzülerek duyduklarını söyledi.

Özdemir, "Böyle bir süreçte işten çıkarılmaların doğru olmadığını dile getiren Özdemir, "Bugün itibari ile 57 işçimizin işine son verilmiştir. Sendikamızın merkezde ilgililerle görüşmeleri sürdürüyor. Pandemi sürecinde işten çıkarmalar uzatılmıştır. İşten çıkartılma yasaklanmıştı fakat burada çalışan işçilerimizde boşta olan işçimiz yoktu, hepsi işinin başındaydı. Kimisi şoför, operatör, atölyeci, gemi kaptanı, düz işçi ve kimi de kışın karla mücadele çalışması yaparken yazında asfaltta çalışmaktaydılar. Yasal süreci pazartesi günü itibariyle başlatacağız. Ardahan'ın bu işçilere ihtiyacı var. Bizim ülkemiz çok güçlüdür. 57 işçinin bütçesi ile Özel İdare batmadı ve batmaz da.

Bizler çalışan emekçi insanlarız." şeklinde konuştu.

Gerekçeli raporda işçi statüsüne geçirilenlerden şartları taşımadığı ibaresi yer alıyor diyen Özdemir, "Bu işçilerimiz yaklaşık olarak 3-4 yıldır çalışıyorlar. Bu şartları taşımıyorduysalar neden çalıştırıldılar. O dönem içişleri bakanlığından görüşler alınarak çalıştırılan işçilerin şimdi Pandemi sürecinde çıkartılması doğru bir karar değildir." dedi.

Basın açıklaması sırasında sosyal mesafe kuralına uyulması istenen işçiler daha sonra dağıldı. - ARDAHAN

Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi
Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi
Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi
Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pandemiye rağmen ihracat rakamları tırmanışını sürdürüyor
Pandemiye rağmen ihracat rakamları tırmanışını sürdürüyor
'Pandemiye rağmen gayrimenkul danışmanlığına ilgi arttı'
"Pandemiye rağmen gayrimenkul danışmanlığına ilgi arttı"
Pandemiye rağmen nikahlara 'ayıp olmasın' diye gidiliyor
Pandemiye rağmen nikahlara 'ayıp olmasın' diye gidiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Sinan Gümüş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 17:44:33. #1.14#
title