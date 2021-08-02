Pandemi sonrasında MuayThai adına ilk resmi müsabakalar Kayseri'de düzenlendi
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Pandemi sonrasında MuayThai adına ilk resmi müsabakalar Kayseri'de düzenlendi

Pandemi sonrasında MuayThai adına ilk resmi müsabakalar Kayseri'de düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri İl Temsilciliği adına düzenlenen Şehit Özel Harekatçı Ahmet Atilla Güneş Şampiyonasında; minik, alt genç, üst genç ve yıldızlar olmak üzere ayrı kategorilerde yarışan 190 sporcu içerisinde dereceye giren yarışmacılar Sakarya Zaferi anısına düzenlenecek şampiyona için Ankara'ya gitmeye...

Kayseri İl Temsilciliği adına düzenlenen Şehit Özel Harekatçı Ahmet Atilla Güneş Şampiyonasında; minik, alt genç, üst genç ve yıldızlar olmak üzere ayrı kategorilerde yarışan 190 sporcu içerisinde dereceye giren yarışmacılar Sakarya Zaferi anısına düzenlenecek şampiyona için Ankara'ya gitmeye hak kazandı.

Müsabakaların başladığı ilk gün sporcuları yalnız bırakmayan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı; organizasyonu düzenleyen Kayseri İl Temsilciliğine teşekkür ederek yarışmacılara başarılar diledi. MuayThai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ise açılış konuşmasında Kayseri olarak dünya şampiyonları yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Ulu, "Kayseri olarak çocuklarımızı milli ve manevi duygular ile hazırlıyoruz, yetiştiriyoruz. Antrenörlerimiz de bu bilinç ile yetiştirdikleri çocukların uluslararası arenada elde ettiği başarılarla dünyanın birçok yerinde istiklal marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırıyor, Bu bizler için en büyük gurur sebebidir. Kayseri İl Temsilciği olarak düzenlenen her MuayThai Şampiyonasına bir şehidimizin ismini veriyoruz. Bununla birlikte hem şehitlerimizin anılarını yad ederek ailelerini de onure etmiş oluyoruz" dedi.

Müsabakaların başlama programında şampiyonaya ismi verilen Şehit Özel Harekatçı Ahmet Atilla Güneş'in Kahraman silah arkadaşlarına plaket verilirken ailesine verilmek üzere yine silah arkadaşlarına plaketleri taktim edildi. Terör gazilerinden Recep Variyenli ile antrenörü Kevser Bilgin'in yapmış olduğu gösteri maçında ise duygulu anlar yaşandı, Salondaki izleyicilerin ayakta alkışladığı maç sonrasında kahraman gaziye madalya takdim edildi. - KAYSERİ

Pandemi sonrasında MuayThai adına ilk resmi müsabakalar Kayseri'de düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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