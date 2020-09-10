Pandemi döneminde yaş meyve-sebze ihracatında yüzde 36'lık artış yaşandı Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında bölgedeki yaş meyve-sebze ihracatının yüzde 36 artışla, 31 milyon 835 bin dolar olduğunu söyledi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında bölgedeki yaş meyve-sebze ihracatının yüzde 36 artışla, 31 milyon 835 bin dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'de tüketilen sebze ve meyvelerin yüzde 52'sinin Antalya çiftçisinin ürettiği ürünlerden oluştuğunu ifade eden Hasan Ali Yılmaz, Antalya'dan 73 ülkeye yaş meyve-sebze ihracatının yapıldığını vurguladı.

Antalya Toptancı Hali'nin Türkiye'nin en büyük üretici hali olduğunun altını çizen Yılmaz, "Özellikle Kasım - Temmuz ayları arasında tüm Türkiye'de tüketilen sebze meyvenin yaklaşık yüzde 52'si Antalya'dan çıkmaktadır. İlimizdeki üretimin azaldığı ve nispeten diğer yerlerden beslendiği 2-3 ayın içerisindeyiz. Bu üç ayda olduğu gibi Ağustos ayında da halimizde yayla olarak tabir ettiğimiz çevre bölgelerimiz ve illerimizden gelen ürünler ticarete konu olmaktadır. Gerek iklimi gerek ise örtü altı altyapısıyla ülkemizin tarım başkenti durumunda olan Antalya, kalite ve özellikle kış aylarındaki üretim yoğunluğu ile ihracatımızda da lokomotif durumunda olmaya devam edecektir" diye konuştu.

İhracatta yüzde 36 artış

Pandemi sürecindeki rakamlara değinen Yılmaz, "2020 yılında ilimizde yapılan ihracata baktığımız zaman, 389 milyon dolarla yaş sebze ve meyve ihracatının başı çektiğini görüyoruz. Bu pandemi sürecinde ihracatımızdaki bu başarının baş aktörü küçük çiftçi ve dolayısıyla haller olmuştur. Her koşulda ürününü bakan, hasadını yapan çiftçimiz tarım sektörünün bu süreçten olumsuz etkilenmemesini sağlamıştır. Ağustos ayında da bu ivmeyi koruyarak, bölgemizdeki yaş sebze meyve ihracatımız yüzde 36 artışla 31 milyon 835 bin dolar olmuştur" dedi.

"Çiftçimiz özveriyle çalışmaya devam ediyor"

Pandemi sürecini yaşadığımız şu günlerde, üreticilerin özveriyle üretime devam ettiğine de değinen Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Özellikle büyük tarım işletmelerinin yoğun olduğu ülkelerde, ürünün bakımı ve hasadı için gerekli iş gücü ve ulaşımın sekteye uğramasına rağmen, bizim çiftçimiz büyük özveri ile ürününü en iyi şekilde son tüketiciye hazırlamaktadır. Ülkemizde birçok sektörün sekteye uğradığı bu pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi, istisna ve muaf tutulan sektörümüz, tüm gayretiyle görevini yerine getirmiştir. Bu sürecin devam edeceğini öngördüğümüz bu yeni sezonda da, bir önceki sezondan daha sistematik ve daha tecrübeli şekilde yaş sebze meyveyi son tüketiciye kadar en kısa sürede en uygun şartta ulaştıracağız. Özellikle üretimini asla bırakmayan üreticimizin bu gayretinin sonucunu göreceği, artan üretim maliyetleri konusunda üreticimizin yüzünü güldürecek çözümlerin, desteklerin olacağı bir sezon diliyor ve bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA